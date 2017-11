FSSPX Nachrichten & Veranstaltungen

Predigt des hl. Bischofs Ephiphanius

Aus der Wurzel Jesse stammte der König David und aus dem Stamme Davids die heilige Jungfrau. Die heilige, sage ich, die Tochter heiliger Männer; ihre Eltern waren Joachim und Anna. Diese haben in ihrem Leben Gott gefallen und haben zudem eine solche Frucht reifen lassen, die heilige Jungfrau Maria, die zugleich Gottes Wohnung und Mutter war. Joachim, Anna und Maria, diese drei brachten der Dreifaltigkeit öffentlich ein Lobopfer dar. Joachim bedeutet nämlich: Vorbereitung des Herrn, weil durch ihn der Tempel des Herrn, die Jungfrau, bereitet ward. Anna hinwiederum bedeutet in ähnlicher Weise Gnade, weil Joachim und Anna die Gnade erhielten, auf ihr Gebet hin eine solche Frucht reifen zu lassen und die heilige Jungfrau zu empfangen. Denn Joachim betete auf dem Berge, Anna in ihrem Garten.

Predigt des hl. Johannes Damszenus

Weil es so bestimmt war, daß die jungfräuliche Gottesmutter von Anna geboren werden sollte, darum wagte es die Natur nicht, der Gnade vorauszueilen, sondern sie wartete so lange, bis die Gnade ihre Frucht hervorgebracht hatte. Es ziemte sich doch, daß die als Erstgeborene das Licht der Welt erblickte, die den Erstgeborenen aller Schöpfung gebären sollte, in dem alles zusammengefaßt ist. O glückseliges Paar, Joachim und Anna! Euch ist die gesamte Schöpfung zu Dank verpflichtet; durch euch hat sie ihrem Schöpfer eine Gabe, die vorzüglichste aller Gaben, dargebracht, die reine Mutter, die allein des Schöpfers würdig war.

Freue dich, Joachim; denn von deiner Tochter wurde uns ein Kind geboren; sein Name ist: Engel des großen Ratschlusses, d. i. des Heiles für die ganze Welt. Schämen soll sich Nestorius und die Hand auf den Mund legen! Das Kind ist Gott. Wie sollte also die, die ihn geboren hat, nicht Mutter Gottes sein? Wer sie nicht als heilige Gottesmutter anerkennt, ist fern von Gott. Das Wort ist nicht von mir, wenn es auch sonst meine Ansicht ist. Ich habe das als heiliges Vermächtnis vom Vater Gregorius, dem Theologen, erhalten. O glückseliges Paar, Joachim und Anna! An der Frucht eures Schoßes sieht man, daß ihr ohne Makel gewesen, so wie Christus einmal sagte: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wie es Gott wohlgefällig und derer, die von euch stammte, würdig war, so habt ihr euer Leben eingerichtet. Rein und heilig habt ihr eure Aufgabe erfüllt und so den kostbaren Schatz, die Jungfrau, hervorgebracht.

Kirchengebet

O Gott, Du hast den hl. Joachim vor allen, Deinen Heiligen dadurch ausgezeichnet, daß Du ihn zum Vater der Mutter Deines Sohnes bestimmtest; wir bitten Dich nun: laß uns, die wir sein Fest begehen, immerdar die Macht seines Beistandes erfahren, Durch Ihn, unsern Herrn.

Quellen: Römisches Brevier 1950, Schott-Messbuch 1962